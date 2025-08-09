Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili Portekiz basınından çarpıcı iddia!

Portekiz basınından gelen çarpıcı bir iddia, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili sürece damga vurdu. Haberde, Benfica Başkanı Rui Costa'nın, Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncu için yaptığı girişimlere karşı şartlı onay verdiği öne sürüldü.

Kaynaklara göre; Rui Costa, Kanarya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a elenmesi durumunda Kerem'in transferine yeşil ışık yakacak. Aksi takdirde, transferin rafa kaldırılacağı ifade edildi.

Bu kararın ardında ise ilginç bir geçmiş yatıyor. Benfica, 2020 yılında Sırp oyuncu Andrija Zivkovic'i PAOK'a göndermiş, yıldız futbolcu sadece bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda eski takımına gol atarak Benfica'yı turnuvanın dışına itmişti.

Bu olay, kulüp ve taraftarlar nezdinde adeta bir travmaya dönüşmüştü. Benzer bir senaryonun yaşanmasını istemeyen Costa'nın, "Kerem'i satıp elenirsem başkanlığım gider" dediği iddia edildi. Bu nedenle de Benfica, Feyenoord maçının sonucunu bekliyor.