Beşiktaş St. Patricks’i deplasmanda 4 golle yenerek tur kapısını araladı! Hat-trick yapan Abraham yıldızlaştı

Kartal hayata geri döndü... Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda'nın St.Patrick's takımını 4-1 yenerek turun kapısını şimdiden araladı.



8'de Rafa Silva'nın topuğuyla bekletmeden döndüğü topa Mario gelişine vurarak Siyah-Beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi. 14'te Svensson'un ortasında kalecinin sektirdiği topu kale ağzında göğsüyle düzelten Abraham yakın bir mesafeden yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. 23'te Abraham bir anda sıyrılıp kendisinin ikinci Kartal'ın üçüncü golünü attı: 3-0. 25'te Mario'nun kafa vuruşunda çizginin hemen önünden savunma topu uzaklaştırdı. 41'de Lennon Abraham'ı ceza alanı içinde düşürdü. VAR'ın da onayladığı penaltıyı Abraham 43'te gole çevirdi: 4-0. 49'da Power Mert'in yanından topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 4-1. 55'te Mella'nın gelişine vuruşunda Mert çizgi üzerinden topu ayağıyla kurtardı. Bu dakikadan sonra iki takımın çabası sonucu değiştirmeyince Beşiktaş deplasmanda rakibini 4-1 yenerek turun kapısını iyice araladı.

TAMMY ABRAHAM'DAN SÜPER İSTATİSTİK

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham durdurulamıyor. Siyah- Beyazlı takımın Immobile'yi göndererek takıma kattığı İngiliz golcü dün St. Patrick's filelerini 3 kez havalandırarak aranan golcü olduğunu gösterdi. Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta penaltıdan ağları havalandıran Tammy Abraham böylece 3 resmi karşılaşmada 4 gol atmış oldu. Böylece İngiliz oyuncu maç başına 1.3 gol ortalaması yakalamış oldu. Abraham ayrıca Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hattrick yapan ilk oyuncu oldu.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, 10 bin kişilik Tallaght Stadı'ndaki deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.



BEŞİKTAŞ'TAN GAZZE'YE DESTEK

Beşiktaşlı futbolcular, St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı. Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren siyah-beyazlılar, önünde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun", arkasında ise "Yeter Artık" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.