Nunez Al Hilal yolcusu

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, Liverpool'un Uruguaylı yıldız golcüsü Darwin Nunez'i kadrosuna katmak üzere... Suudi ekibinin 53 milyon Euro+bonuslar karşılığında transferi bitirdiği iddia edildi. Suudi Arabistan ekibi, Uruguaylı futbolcunun kişisel şartları konusunda görüşmelerine devam ediyor. Darwin Nunez, 2022- 23 sezonunda 85 milyon Euro bonservis bedeliyle katıldığı Liverpool'da 3 sezon forma giydi. Geçtiğimiz sezonda 17'si ilk 11 olmak üzere 47 maça çıkıp 7 gol 5 asistlik katkı veren Nunez, Kırmızılar'la toplam 143 maçta 40 gol attı, 22 gol pası verdi.