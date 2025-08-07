Kerem en pahalı transfer olacak

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde artık son aşamaya geldi. Bir süredir Portekiz ekibi Benfica ile pazarlıklarını aralıksız olarak sürdüren Sarı-Lacivertliler milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlamış durumda. Kanarya, Benfica'ya son olarak 22,5 milyon Euro+2,5 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 25 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Portekiz kulübü ise 30 milyon Euro net bir rakam talep etti. 2 kulüp görüşmelerini aralıksız olarak sürdürürken transferin olumlu olarak ilerlediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



HEDEF RESMİYETE DÖKMEK

Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşen Fenerbahçe transferi kısa zamanda resmiyete dökmek istiyor. Kerem de çubuklu formayı giymek için bastırıyor. Milli yıldız sakatlığı nedeniyle Benfica'nın Nice ile oynadığı maçta takımında yerini almadı. Benfica'ya geçen sezon transfer olan milli futbolcu oynadığı 56 karşılaşmada 16 gol, 13 asistlik bir performans gösterdi.