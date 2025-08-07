PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom'da yeniden İlkay! Galatasaray M.City'nin yıldızı için yeni bir hamle yaptı

Manchester City’nin 34 yaşındaki orta sahası İlkay Gündoğan’ın beklentisi 7-8 milyon Euro. Yıldız oyuncu, G.Saray’ın teklif ettiği yıllık 4.5 milyon Euro’yu kabul ederse görüşmeler başlayacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025
Cimbom’da yeniden İlkay! Galatasaray M.City’nin yıldızı için yeni bir hamle yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da yine yeniden İlkay Gündoğan sesleri... Sarı-Kırmızılılar uzun süredir gündeminde olan yıldız orta saha için yeniden atağa kalktı. Ancak transferin önündeki tek engel maliyet... Manchester City'nin 34 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın maaş beklentisi 7-8 milyon Euro. Galatasaray'ın bu rakamı vermesi durumunda İlkay, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.

BURUK İSTİYOR
Ancak Galatasaray ise takım içi dengeleri de düşünerek yıldız oyuncuya 4.5 milyon Euro maaş vermeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcu, bu rakamı kabul ederse görüşmeler hız kazanacak. İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. 6, 8 ve 10 numara oynayabilen tecrübeli orta sahayı teknik direktör Okan Buruk da takımında görmeyi çok istiyor. 82 kez Alman Milli Takımı formasını giyen ve 19 kez fileleri havalandıran İlkay Gündoğan, ilerlemiş yaşına rağmen geçen sezon tam 54 maçta görev aldı. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. İlkay, 221 Premier Lig maçında forma giyerken 45 gol ve 24 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakan Yumaklı’dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | Önümüzdeki 1 hafta çok riskli diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C’li polis, öğretmen...
Borsa İstanbul
De Kuip’te teslimiyet! Feyenoord - Fenerbahçe: 2-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Damlaya Damlaya ev olur!
Türk Telekom
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Böylesi algı operasyonunun masterclass’ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın CV’sinden lisans bilgilerini sildi iddiası çöktü
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
Takvim Türkiye’ye duyurmuştu! KAP’a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG’ye uyarı | Komisyonun odağı PKK’nın feshi
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick’s maçının 11’i netleşti
Trump’ın özel elçisi Witkoff Moskova’da! Trump Putin’i tehdit etmişti: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
Epstein’ın malikanesinden Muhammed bin Selman da çıktı! 7 katlı sapkınlık yuvasında Elon Musk ve Fidel Castro’nun da fotoğrafları var
İstanbul’da bu geceye dikkat: Lokal yağışlar geliyor! Meteoroloji’den fırtına alarmı verildi! Yağmurlu hava kaç gün sürecek?
Beşiktaş’tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray’ı kıskandıracak
AK Parti’den 81 il 973 ilçede Türkiye Yüzyılı buluşmaları! 8 Ağustos’ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak
Suriye Tartus’ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar