Cimbom’da yeniden İlkay! Galatasaray M.City’nin yıldızı için yeni bir hamle yaptı

Galatasaray'da yine yeniden İlkay Gündoğan sesleri... Sarı-Kırmızılılar uzun süredir gündeminde olan yıldız orta saha için yeniden atağa kalktı. Ancak transferin önündeki tek engel maliyet... Manchester City'nin 34 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın maaş beklentisi 7-8 milyon Euro. Galatasaray'ın bu rakamı vermesi durumunda İlkay, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.



BURUK İSTİYOR

Ancak Galatasaray ise takım içi dengeleri de düşünerek yıldız oyuncuya 4.5 milyon Euro maaş vermeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcu, bu rakamı kabul ederse görüşmeler hız kazanacak. İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. 6, 8 ve 10 numara oynayabilen tecrübeli orta sahayı teknik direktör Okan Buruk da takımında görmeyi çok istiyor. 82 kez Alman Milli Takımı formasını giyen ve 19 kez fileleri havalandıran İlkay Gündoğan, ilerlemiş yaşına rağmen geçen sezon tam 54 maçta görev aldı. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. İlkay, 221 Premier Lig maçında forma giyerken 45 gol ve 24 asistlik performansıyla göz doldurdu.