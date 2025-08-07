Avantajlı değiliz umudumuz var!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı. 18. dakikada Hwang'ın kullandığı kornerde Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı. 1 dakika sonra Feyenoord golü buldu. Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelerle buluştu: 1-0. 41. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Archie Brown, İrfan Can'ı topla buluşturmak istedi. Savunmadan dönen top yine Brown'un önünde kaldı. Ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşı kalan Brown, topu Wellenreuther'e nişanladı.



SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Temsilcimiz Fenerbahçe 2. yarıda toparlandı. 86'da Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın golüyle eşitliği yakaladı. Faslı yıldız ceza sahası içinden yaptığı muhteşem vuruşla fileri havalandırdı: 1-1. Hollanda ekibinde 90+1'de Moussa attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12 Ağutos'ta Chobani Stadı'nda oynanacak.