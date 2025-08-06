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Yunus nikah tazeledi

Galatasaray, iç transferde önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı; Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı'nın ardından genç yıldızı Yunus Akgün'le de sözleşme yeniledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Yunus nikah tazeledi

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Galatasaray, iç transferde önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı; Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı'nın ardından genç yıldızı Yunus Akgün'le de sözleşme yeniledi.

Geçtiğimiz sezon takımın en az kazanan oyuncusu olan Akgün, 17.2 milyon TL olan yıllık ücretini 2.5 milyon Euro'ya (yaklaşık 118 milyon TL) yükseltti. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sözleşmesi 30 Haziran 2026'dan itibaren 3 yıl daha uzatılarak 2029 yazına kadar geçerli oldu. Cimbom formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 105 maça çıkan Yunus, sahada 5439 dakika görev aldı. Bu süre zarfında 18 gol kaydeden genç futbolcu, 22 asistle de takımına katkı sağladı.

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