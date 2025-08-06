Van Persie temkinli

Fenerbahçe'yi bugün konuk edecek Hollanda ekibi Feyenoord'un hocası Robin van Persie, müsabakaya çıkmayı dört gözle beklediklerini söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi Van Persie "Çok iyi bir takım ve çok iyi bir teknik direktörle karşılaşacağız. Yine de Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız. Çok iyi ve deneyimli oyuncuları var. Güzel bir maç ve güzel bir test olacak" açıklamasını yaptı.

Van Persie oynayacakları Fenerbahçe maçı önce çok önemli ifadeler kullandı.