Trabzonspor Almeida için masadan kalkmıyor

Yönetim orta alan için bir numaralı hedefi olan Andre Almeida için pazarlıklarını sürdürüyor. Valencia'nın Portekizli yıldızı kulübüyle sorun yaşarken, Trabzonspor'un ilk teklifi kabul görmedi. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, bordo-mavililer fırsatı değerlendirmek istiyor.



Trabzonspor'un, Almeida'nın maaş konusundaki rahatsızlığını fırsat bilerek oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği ancak henüz istediği ilerlemeyi kaydedemedi. Yönetim, Fatih Tekke'nin de onayıyla transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Almeida, mevcut maaşının güncellenmesini talep etti ancak Valencia cephesi henüz somut bir adım atmadı.