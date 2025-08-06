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Fener Ederson'un peşine düştü

Livakovic’in yerine kaleci arayan yönetimin Galatasaray’ın gözdesi olan Ederson’la ilgili çok gizli çalışmalar yaptığı öne sürülüyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Fener Ederson’un peşine düştü

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Livakovic'in performansından memnun olmayan Fenerbahçe yabancı kaleci arayışlarına resmen başladı. Sarı-Lacivertliler'in ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Ederson'u gündemine aldığı iddia ediliyor. Menajerler tarafından Brezilyalı file bekçisinin önerildiği ve yönetimin maliyet araştırması yaptığı belirtiliyor. Mourinho'nun Ederson'u çok beğendiği, Başkan Ali Koç'un da onay vermesi durumunda temasların başlayacağı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetiminin Ederson dışında Avrupa ve Güney Amerika'dan 3-4 kaleci ile ilgili de çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

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