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"Maddi ortaklığımız yok" demişti! Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'tan 15.7 milyarlık vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası fon soruşturmasında, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un 15 milyar 793 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Babası Cihan Sütşurup'un da listede yer aldığı olayda, Mustafa Sandal'ın "maddi ortaklığımız yok" açıklaması dikkat çekti.

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"Maddi ortaklığımız yok" demişti! Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'tan 15.7 milyarlık vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kazandığı fahiş para herkesi şoke etmişti. İlk iddialar Sütşurup'un fonlardan 11.1 milyar TL çektiği yönündeydi.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Sütşurup'un fondan 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'tan milyarlık vurgun. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'tan milyarlık vurgun. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BABASI DA LİSTEDE YER ALDI

Melis Sütşurup, borsadan kazandığı 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TLY fonuna yatırarak kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira daha kâr elde etti. Sütşurup bu kazançla fon sıralamasında 2026 yılının kâr rekortmeni oldu.

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Sütşurup'un babası Cihan Sütşurup'tu. Baba Sütşurup, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr ile 6'ncı sırada yer aldı.

"Maddi ortaklığımız yok" demişti! Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'tan 15.7 milyarlık vurgun-3

SAVUNMA SANAYİNE KATKI PAYI ÖDEMEK İSTEMEDİ

Mustafa Sandal, 2024 yılında savunma sanayine katkı payı ödememek için kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına çekmesiyle gündeme gelmişti. Ancak aynı Sandal, milyonluk fon soruşturmasında eşi için "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" diyerek büyük tepki çekmişti.

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