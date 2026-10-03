TIME dergisine konuşan bir ABD'li yetkili, Trump'ın Elon Musk ile yaptığı bir görüşmede Grok'a siyasi geleceği, mirası ve Venezuela hakkında sorular sorduğunu söyledi.

Trump ve Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

ELON MUSK GİZLİCE OVAL OFİS'E GELDİ

"Oval Ofise döndüğünden beri Trump, yapay zekanın yetenekleri karşısında hayrete düşüyor. Kendisine kur yapan teknoloji yöneticilerinin etkisi altında giderek daha fazla kalıyor." ifadelerini kullanan TIME dergisine göre Musk, Aralık 2025'te gizli bir toplantı için Oval Ofis'e geri döndü.

Orada bulunan bir yetkili, Trump'ın saatler boyunca Grok'a başkanlığı ve mirası ile ilgili sorular sorduğunu söyledi.