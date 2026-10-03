Grok'a sordu emir verdi! Trump Maduro'yu kaçırmadan önce yapay zekaya danışmış
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Aralık 2025’te Oval Ofis’te Elon Musk’ın yapay zeka sohbet botu Grok’a danışarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesine yönelik tepkileri sorduğu ortaya çıktı. TIME dergisine konuşan ABD'li yetkililere göre Trump, Grok ile yazışmasından kısa süre sonra Maduro’nun ABD'ye kaçırılması emrini verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma emrini vermeden önce yapay zeka sohbet robotu Grok ile yazıştığı ortaya çıktı.
TRUMP'IN GROK MESAİSİ
TIME dergisine konuşan bir ABD'li yetkili, Trump'ın Elon Musk ile yaptığı bir görüşmede Grok'a siyasi geleceği, mirası ve Venezuela hakkında sorular sorduğunu söyledi.
ELON MUSK GİZLİCE OVAL OFİS'E GELDİ
"Oval Ofise döndüğünden beri Trump, yapay zekanın yetenekleri karşısında hayrete düşüyor. Kendisine kur yapan teknoloji yöneticilerinin etkisi altında giderek daha fazla kalıyor." ifadelerini kullanan TIME dergisine göre Musk, Aralık 2025'te gizli bir toplantı için Oval Ofis'e geri döndü.
Orada bulunan bir yetkili, Trump'ın saatler boyunca Grok'a başkanlığı ve mirası ile ilgili sorular sorduğunu söyledi.
TRUMP BİR YANDAN GROK'A SORDU DİĞER YANDAN SALDIRI EMRİ VERDİ
Orada bulunan bir yetkiliye göre Trump, saatler boyunca Musk'ın yapay zeka sohbet botu Grok'a başkanlığı ve mirası hakkında sorular sordu. O sırada Trump, ABD'ye uyuşturucu kaçırdığını iddia ettiği Venezuela teknelerine yönelik füze saldırıları emri veriyordu.
BİR DE MADURO SORUSU
Trump ayrıca Grok'a, ABD'nin Maduro'yu yakalaması halinde Venezuelalıların nasıl tepki vereceğini sordu. Orada bulunan yetkiliye göre sohbet botu, Maduro'nun baskıcı ve son derece sevilmeyen bir diktatör olduğunu ve birçok Venezuelalının düşüşünü muhtemelen kutlayacağını iddia etti.
ABD MADURO'YU KAÇIRDI
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.