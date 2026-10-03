Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth. Fotoğraf: Reuters

CAMP DAVID'DE KRİTİK TOPLANTI

ABD gazetesi Axios, üç yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump'ın en üst düzey kabine üyelerinin İran savaşı ve Yemen'deki Suudi-Husi çatışmasının sonraki adımlarını görüşmek üzere cuma günü Camp David'de saatlerce süren bir toplantı yaptığını duyurdu.

Camp David, ABD başkanlarının resmi kırsal konutu olan Maryland eyaletindeki Catoctin Dağları'nda yer alan ve stratejik önemiyle bilinen tarihi bir tesistir. Resmi adıyla Naval Support Facility Thurmont, ABD siyasetinde ve uluslararası diplomasi tarihinde kritik dönüm noktalarına ev sahipliği yapmıştır.



EN SON İRAN SALDIRISINDAN ÖNCE TOPLANMIŞLARDI

Axios toplantının sıra dışı olduğuna vurgu yaparken Trump yönetimi tarafından ise duyurulmadığına dikkat çekti. Buna benzer son toplantı ise İsrail'in İran'a yönelik saldırılara başlamasından birkaç gün önce Haziran 2025'te düzenlenmişti.