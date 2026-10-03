Camp David'de gizli İran ve Yemen zirvesi! Trump'ın ekibi İran saldırısından sonra ilk kez toplandı
ABD basını, Donald Trump’ın en üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarının İran savaşı ve Yemen’deki çatışmaları görüşmek üzere Camp David’de gizli ve sıra dışı bir zirve gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in başkanlık ettiği kritik toplantıda Orta Doğu’daki kriz derinlemesine ele alınırken müzakerelerin tıkandığı bir dönemde Trump’ın İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarının İran ve Yemen gündemiyle Camp David'de toplandığı ortaya çıktı.
CAMP DAVID'DE KRİTİK TOPLANTI
ABD gazetesi Axios, üç yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump'ın en üst düzey kabine üyelerinin İran savaşı ve Yemen'deki Suudi-Husi çatışmasının sonraki adımlarını görüşmek üzere cuma günü Camp David'de saatlerce süren bir toplantı yaptığını duyurdu.
Camp David, ABD başkanlarının resmi kırsal konutu olan Maryland eyaletindeki Catoctin Dağları'nda yer alan ve stratejik önemiyle bilinen tarihi bir tesistir. Resmi adıyla Naval Support Facility Thurmont, ABD siyasetinde ve uluslararası diplomasi tarihinde kritik dönüm noktalarına ev sahipliği yapmıştır.
EN SON İRAN SALDIRISINDAN ÖNCE TOPLANMIŞLARDI
Axios toplantının sıra dışı olduğuna vurgu yaparken Trump yönetimi tarafından ise duyurulmadığına dikkat çekti. Buna benzer son toplantı ise İsrail'in İran'a yönelik saldırılara başlamasından birkaç gün önce Haziran 2025'te düzenlenmişti.
Yetkililer toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık ettiğini söyledi.
Axios'a göre katılımcılar arasında ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine yer aldı.
"BAZI ŞEYLER KARARA BAĞLANDI"
Yetkililerden biri Orta Doğu'daki krizle ilgili olarak "Bazı şeyler karara bağlandı ya da en azından derinlemesine tartışıldı." dedi. Beyaz Saray ise konuyla ilgili yorum yapmadı.
ABD Başkanı Donald Trump son dönemde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatacağını belirtiyor.
Danışmanları Camp David'deyken basın mensupları ise Trump'a İran konusunda sıradaki adımın ne olacağını sordu. Trump ise "Size söylerdim ama yer yerinden oynardı. Yakında görürsünüz. Her şey yolunda gidiyor. İran'ın durumu hiç de iç açıcı değil." dedi.