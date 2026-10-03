İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonların ayrıntılarını paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 16 ilde Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

OPERASYONLAR 16 İLDE DÜZENLENDİ

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan toplam 51 şüpheli hakkında yürütülen çalışmalarda dikkat çeken tespitlere ulaşıldı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE FİNANS DESTEĞİ TESPİTİ

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre şüphelilerin;

DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,

terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları,

sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

DEAŞ'IN FİNANS YAPILANMASINA TAKİP

Bakanlık, operasyonların yalnızca örgütün faaliyetlerine değil, finans yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında da sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

JANDARMA VE TEM EKİPLERİNE TEBRİK

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonlarda görev alan Jandarma personeli, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve çalışmalarda emeği geçenler tebrik edildi.

Jandarmadan 16 ilde DEAŞ baskını

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