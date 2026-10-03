Hayvansal üretimde 2026 yılı, bitkisel üretimde 2027 üretim yılı için destek tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Diğer yandan, Başkan Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği, bölgedeki savaş ve çatışmalardan dolayı artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünün hafifletilmesine yönelik, 2026 yılı için bitkisel üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarları da güncellendi. Yeni düzenlemelerle bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan su ürünleri yetiştiriciliğine kadar birçok alanda destekler artırıldı.

KATSAYI % 50 YÜKSELDİ

Yeni karar kapsamındaki destek kalem kalem şöyle açıklandı:

2026-2027 tarım ve hayvancılık destekleri açıklandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BİTKİSEL ÜRETİM

2026 üretim yılı uygulamaları için dekar başına 310 lira olarak belirlenen destek katsayı değeri, 367 lira olarak güncellendi. Böylece 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değeri yüzde 50.4 artmış oldu. 2027 üretim yılı desteklemeleri için destek katsayı değeri 442 liraya çıkarıldı. Ürün bazında en yüksek artış ise mercimek ve nohutta gerçekleşti.

Bu ürünlerde planlı üretim desteği yüzde 141 artırılarak dekara 884 liraya yükseltildi. Mercimek ve nohut üreten üretici 2026 için dekara 734 lira destek alırken, 2027 için dekara bin 326 lira destek alacak.

Üretim planlaması kapsamına giren ürünlerden buğday, arpa ve mısırda, 2026 için 806 lira olarak belirlenen temel destek ve planlı üretim desteği 954 lira oldu 2027 içinse bu tutar bin 149 liraya yükseltildi.

Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada ise 2026 için destek toplamı 930 lira iken bin 101 lira oldu. 2027 için bu tutar bin 326 liraya çıktı.

Patates, soğan ve aspirde ise 620 lira olan temel destek ve planlama desteği toplamı 734 lira olarak güncellendi, 2027 içinse 884 lira olarak belirlendi.

SERTİFİKALI TOHUM

Sertifikalı tohum kullanım desteğinde de 2027 üretim yılında sertifikalı tohum kullanımında dekar başına destek;

Soya ve yer fıstığında yüzde 101 artışla 442 liraya,

Nohut ve yem bezelyesinde yüzde 201 artışla 442 liraya,

Mercimekte yüzde 141 artışla 353,6 liraya çıktı.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de bir önceki yıla göre yüzde 40 artırılarak 345 bin 450 liradan 483 bin 630 liraya yükseltildi.