Üreticinin yükü hafifliyor: Yeni tarım destekleri Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte kalem kalem rakamlar
Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği, artan girdi maliyetlerine karşı üreticinin yükünü hafifletmeyi amaçlayan yeni tarımsal destek kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan su ürünlerine kadar birçok kalemde katsayılar ve birim destek tutarları önemli oranda artırıldı.
Hayvansal üretimde 2026 yılı, bitkisel üretimde 2027 üretim yılı için destek tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Diğer yandan, Başkan Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği, bölgedeki savaş ve çatışmalardan dolayı artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünün hafifletilmesine yönelik, 2026 yılı için bitkisel üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarları da güncellendi. Yeni düzenlemelerle bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan su ürünleri yetiştiriciliğine kadar birçok alanda destekler artırıldı.
KATSAYI % 50 YÜKSELDİ
Yeni karar kapsamındaki destek kalem kalem şöyle açıklandı:
BİTKİSEL ÜRETİM
2026 üretim yılı uygulamaları için dekar başına 310 lira olarak belirlenen destek katsayı değeri, 367 lira olarak güncellendi. Böylece 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değeri yüzde 50.4 artmış oldu. 2027 üretim yılı desteklemeleri için destek katsayı değeri 442 liraya çıkarıldı. Ürün bazında en yüksek artış ise mercimek ve nohutta gerçekleşti.
Bu ürünlerde planlı üretim desteği yüzde 141 artırılarak dekara 884 liraya yükseltildi. Mercimek ve nohut üreten üretici 2026 için dekara 734 lira destek alırken, 2027 için dekara bin 326 lira destek alacak.
Üretim planlaması kapsamına giren ürünlerden buğday, arpa ve mısırda, 2026 için 806 lira olarak belirlenen temel destek ve planlı üretim desteği 954 lira oldu 2027 içinse bu tutar bin 149 liraya yükseltildi.
Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada ise 2026 için destek toplamı 930 lira iken bin 101 lira oldu. 2027 için bu tutar bin 326 liraya çıktı.
Patates, soğan ve aspirde ise 620 lira olan temel destek ve planlama desteği toplamı 734 lira olarak güncellendi, 2027 içinse 884 lira olarak belirlendi.
SERTİFİKALI TOHUM
Sertifikalı tohum kullanım desteğinde de 2027 üretim yılında sertifikalı tohum kullanımında dekar başına destek;
- Soya ve yer fıstığında yüzde 101 artışla 442 liraya,
- Nohut ve yem bezelyesinde yüzde 201 artışla 442 liraya,
- Mercimekte yüzde 141 artışla 353,6 liraya çıktı.
Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de bir önceki yıla göre yüzde 40 artırılarak 345 bin 450 liradan 483 bin 630 liraya yükseltildi.
HAYVANCILIK
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri de artırıldı. Büyükbaş hayvancılıkta hayvan başına buzağı temel desteği bin 400 liradan 2 bin liraya, malak desteği ise 2 bin 800 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Bu desteklerdeki artış oranı yüzde 43 oldu. Küçükbaş hayvancılıkta ise hayvan başına kuzu ve oğlak temel desteği 300 liradan 430 liraya yükseltildi. Çoban desteği de 81 bin liradan 116 bin 100 liraya çıkarıldı.
SU ÜRÜNLERİ
Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, temel destek oranlarında yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen artışlar yapıldı. Hayvan gen kaynakları için verilen birim destek tutarları da bir önceki yıla göre yüzde 60 artırıldı.
YAVRU KAYIPLARINA DA VAR
Karara göre, atık desteğinin kapsamı genişletildi ve destekler yüzde 100 arttı. Buna göre, gebe hayvanlarda, aşılar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları için ödenen desteğin kapsamına, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları da dahil edildi. Buzağı/malak başına verilen destek 20 bin TL'ye, kuzu/oğlak başına verilen destek ise 4 bin TL'ye çıkarıldı.
İLAVE ÖDEMELER
Düzenleme kapsamında bazı üretim alanlarında ilave destekler de sağlanacak. Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamındaki hayvanlarda, etçi ırk sperma ile yapılan tohumlama sonucunda doğan buzağılar için ilave 1.000 TL/baş destek verilecek. Göçer sevk kontrol noktasında doğan kuzu ve oğlaklar için ilave 215 TL, ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklar için ise ilave 860 TL destek sağlanacak.
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