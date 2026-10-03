Prof. Dr. Kırık, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"YouTube'da küçük yaştaki içerik üreticilerini hedef alan tehdit ve siber zorbalık vakaları dikkat çekiyor. Paylaşılan mesajlarda bazı çocuklara 24 saat süre veriliyor, özür videolarının belirli bir formatta ve başlıkta yayımlanması isteniyor. Hatta bazı kullanıcılara eski özür videolarını silmeleri yönünde talimatlar veriliyor. Bu durum, çocukların dijital ortamda korkutularak belirli davranışlara zorlandığını ve içerik üretme özgürlüklerinin baskı altına alındığını ortaya koyuyor."

"HESAP KAPATMA YETKİLERİ YOK, BİLGİ KİRLİLİĞİ VE KORKU KULLANILIYOR"

Zorbaların "hesabınızı kapatırım" iddiasının teknik arka planını açıklayan Prof. Dr. Kırık, sıradan bir kullanıcının bir başkasının kanalını doğrudan kapatma yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Saldırganların yetkisiz erişim, sahte telif bildirimleri veya toplu şikâyet mekanizmalarını kötüye kullanarak baskı oluşturduğunu belirten Kırık, olayın hukuki boyutuna ilişkin şunları söyledi:

"Bu olayda siber zorbalığın ötesinde, çocukları korkutarak iradeleri dışında özür videosu çekmeye zorlama ve dijital itibarları üzerinden baskı kurma söz konusu. Bu tür davranışlar çocuklarda yoğun kaygı, korku, özgüven kaybı ve sosyal çevreden uzaklaşma gibi sonuçlar doğurabilir. Hukuki açıdan ise olayın niteliğine göre tehdit, hakaret, şantaj, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması ve bilişim sistemine hukuka aykırı erişim gibi suçlar gündeme gelebilir."

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

AİLELERE VE YETKİLİLERE DÜŞEN GÖREVLER

Tehdit ve şantaj karşısında ailelerin çocuklarıyla güvene dayalı iletişim kurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çocukların tehdit içeren mesajları silmeden ekran görüntülerini saklamaları ve zaman kaybetmeden hukuki yollara başvurulması gerektiğini ifade etti. Ailelerin şüpheli durumları ihbarweb.org.tr adresi üzerinden veya Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirebileceklerini hatırlatan Kırık, dijital ortamda çocukların güvenliğini sağlamanın tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

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