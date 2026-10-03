YouTube'da çocuklara siber zorbalık sarmalı! "24 saat" şantajıyla özür videosu çektiriyorlar
YouTube’da kimliğini gizleyen şantajcılar, çocukları hedef alarak yeni bir siber zorbalık dalgası başlattı. Oyun kanalları bulunan çocukları hesaplarını kapatmakla tehdit eden şahıslar, 24 saat süre vererek zorla "özür videoları" çektiriyor. Korku ve şantaj sarmalı nedeniyle yüzlerce çocuğun mağdur olduğu bu dijital eşkıyalık, hukuki açıdan tehdit ve kişisel verilerin ihlal suçu taşıyor. Tehdit ve şantaj karşısında ailelerin çocuklarıyla güvene dayalı iletişim kurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çocukların tehdit içeren mesajları silmeden ekran görüntülerini saklamaları ve zaman kaybetmeden hukuki yollara başvurulması gerektiğini ifade etti.
Sosyal medya platformlarında çocukları ve gençleri hedef alan dijital tehditler her geçen gün boyut değiştiriyor. Algoritma yönlendirmeleri, manipülasyonlar ve aile yapısını hedef alan içeriklerin yanı sıra, son dönemde popüler video platformu YouTube'da ortaya çıkan yeni bir şantaj yöntemi tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kimliğini gizleyen bazı hesapların, özellikle çocuk yaştaki içerik üreticilerini hedef alarak organize bir baskı mekanizması kurduğu tespit edildi.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Pınar Yıldız Yüksel, YouTube'da çocuklara yönelik yürütülen bu sistematik baskıya dikkat çekerek, yaşananları dijital eşkıyalık olarak nitelendirdi.
24 SAAT SÜRE VERİP ÖZÜR VİDEOSU İSTİYORLAR
Pınar Yıldız Yüksel, YouTube'da tanık olduğu ve incelediğinde dehşete düştüğünü belirttiği vakayı aktarırken şu ifadeleri kullandı:
"YouTube'da bazı hesaplar, çocuklara zorbalık uyguluyor. Hem de nasıl bir zorbalık! İçinde tehdit, hakaret, şantaj hepsi var... Gözüne kestirdiği hesaplara açık bir şekilde '24 saat içinde benden özür videosu çekeceksiniz, yoksa hesabınızı kapatırım' diyerek tehdit ediyorlar."
Söz konusu şantajların hiçbir haklı sebebinin bulunmadığını vurgulayan Yüksel, zorbaların genelde oyun videoları çeken küçük yaştaki yayıncıları hedef seçtiğini bildirdi. Çocukların hesaplarının kapanacağı korkusuyla bu baskıya boyun eğdiğini aktaran Yüksel, yüzlerce hatta binlerce özür videosunun bu şekilde yayımlandığını kaydetti.
"SİBER SUÇLAR DEVREYE GİRMELİ"
Mağdur çocukların büyük kısmının korkudan durumu ailelerine anlatamadığına işaret eden Yüksel, emniyet birimlerine çağrıda bulunarak şöyle devam etti:
"Aklım almıyor, YouTube böyle bir şeye nasıl seyirci kalabiliyor! Her şey açık açık ortada! İşin daha da kötü tarafı bu hesaplara bir şey olmadığını görenler, hesap açıp aynı zorbalığı ve şantajı yaparak başka çocuklara saldırıyor. Adeta bir zorbalık sarmalına dönmüş iş! Buradan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Siber Suçlar birimini takibe davet ediyorum. Lütfen çocuklarımızı koruyalım!"
"BU BASKICILIK SİBER ZORBALIK VE ŞANTAJ SUÇUDUR"
Konuyu hukuki ve adli bilişim boyutuyla değerlendiren Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çocuk yaştaki yayıncıların içerik üretme özgürlüklerinin baskı altına alındığını belirtti.
Prof. Dr. Kırık, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"YouTube'da küçük yaştaki içerik üreticilerini hedef alan tehdit ve siber zorbalık vakaları dikkat çekiyor. Paylaşılan mesajlarda bazı çocuklara 24 saat süre veriliyor, özür videolarının belirli bir formatta ve başlıkta yayımlanması isteniyor. Hatta bazı kullanıcılara eski özür videolarını silmeleri yönünde talimatlar veriliyor. Bu durum, çocukların dijital ortamda korkutularak belirli davranışlara zorlandığını ve içerik üretme özgürlüklerinin baskı altına alındığını ortaya koyuyor."
"HESAP KAPATMA YETKİLERİ YOK, BİLGİ KİRLİLİĞİ VE KORKU KULLANILIYOR"
Zorbaların "hesabınızı kapatırım" iddiasının teknik arka planını açıklayan Prof. Dr. Kırık, sıradan bir kullanıcının bir başkasının kanalını doğrudan kapatma yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Saldırganların yetkisiz erişim, sahte telif bildirimleri veya toplu şikâyet mekanizmalarını kötüye kullanarak baskı oluşturduğunu belirten Kırık, olayın hukuki boyutuna ilişkin şunları söyledi:
"Bu olayda siber zorbalığın ötesinde, çocukları korkutarak iradeleri dışında özür videosu çekmeye zorlama ve dijital itibarları üzerinden baskı kurma söz konusu. Bu tür davranışlar çocuklarda yoğun kaygı, korku, özgüven kaybı ve sosyal çevreden uzaklaşma gibi sonuçlar doğurabilir. Hukuki açıdan ise olayın niteliğine göre tehdit, hakaret, şantaj, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması ve bilişim sistemine hukuka aykırı erişim gibi suçlar gündeme gelebilir."
AİLELERE VE YETKİLİLERE DÜŞEN GÖREVLER
Tehdit ve şantaj karşısında ailelerin çocuklarıyla güvene dayalı iletişim kurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çocukların tehdit içeren mesajları silmeden ekran görüntülerini saklamaları ve zaman kaybetmeden hukuki yollara başvurulması gerektiğini ifade etti. Ailelerin şüpheli durumları ihbarweb.org.tr adresi üzerinden veya Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirebileceklerini hatırlatan Kırık, dijital ortamda çocukların güvenliğini sağlamanın tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.