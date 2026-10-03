ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner 'in Gazze'de kilit bir müzakereci olarak görev yaparken kurucusu olduğu özel sermaye şirketi Affinity Partners, İsrail'in askeri saldırılarına destek veren işletmelerin arkasındaki bir İsrail şirketinde en büyük hisseye sahip oldu.

CNN'in haberine göre, Kushner'ın yatırım grubunun Trump'ın Oval Ofis'e dönüşünden kısa süre önce hisselerini iki katına çıkardığı Tel Aviv merkezli Phoenix Financial'ın askeri bağlantılı yatırımları ortaya çıktı. Kushner sonrasında Phoenix'i Affinity'nin en iyi yatırımı olarak tanımladı.

Jared Kushner. Fotoğraf: EPA

İSRAİL'İN EN BÜYÜK SİLAH ÜRETİCİSİNE YATIRIM YAPIYOR

Phoenix'in varlıklarının yalnızca küçük bir kısmını içeren bu kayıtlar, şirketin İsrail'in en büyük silah üreticisi Elbit Systems'e yüz milyonlarca dolar yatırım yaptığını gösteriyor. CNN'in tespitine göre Phoenix ayrıca, İsrail ordusuna insansız hava araçlarından savaş gemilerine ve yıkım makinelerine kadar çeşitli ekipmanlar sağlayan en az sekiz şirkette daha hisse sahibi.

PHOENIX KAZANDIĞINDA KUSHNER DE KAZANIYOR

Affinity, CNN'in tespit ettiği dokuz şirkette doğrudan bir hisseye sahip değil ancak Phoenix kâr elde ettiğinde bundan pay almaya hak kazanıyor.

2025 baharından bu yana Kushner, yönetimin Orta Doğu'daki en yetkili isimlerinden biri olarak Trump'a danışmanlık yapıyor ve liderlerle müzakerelerde bulunmak üzere dünyanın dört bir yanını dolaşıyor. Kushner Gazze Şeridi'ni yeniden inşa ederek küresel bir turizm merkezine dönüştürmeye yönelik planlar bile açıkladı.



Kushner, geçen ekim ayında İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapılan Gazze ateşkesinin kilit mimarlarından biriydi. İsrail anlaşmaya rağmen Gazze'de sivillere yönelik saldırılara devam ediyor.

CNN, Kushner'in bir diplomat olarak attığı adımların incelenen yatırımları doğrudan etkilediğine dair bir bulguya rastlamadığını belirtti. Ancak şirketi, Phoenix yatırımı sayesinde büyük kazançlar elde ettiği, temmuz ayında hisselerinin dörtte birini nakde çevirerek 340 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği ve bu rakamın ilk hisse alım tutarının beş katından fazla bir getiriyi temsil ettiği ortaya çıktı. Tamamen Kushner'e ait olan Affinity, temmuz ayı itibarıyla %7,4'lük hissesi ve 1 milyar doları aşan değeriyle Phoenix'in en büyük hissedarı konumunu sürdürüyor.

CNN Kushner'in, geçen yıl eylül ayında "No Priors" adlı podcast'e katılarak, "Bir Arap ile bir İsraili bir araya getirdiğinizde ve bir iş fırsatından konuşmaya başladıklarında, diğer her şeyi unutuyorlar ve sonra pek çok ortak yönleri olduğunu fark ediyorlar" ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Kushner sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Orta Doğu'dan gelen yatırımcılarım artık İsrail'e bakıyor ve 'Bir dakika, belki de bu savaşların bitmesinin bir faydası vardır' diyorlar."