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Trabzonspor'dan Marsilya harekatı

Transferin sessiz takımı Trabzonspor, Marsilya’nın sol kanadı Rowe ve hücum oyuncusu Maupay için nabız yokluyor

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025
Trabzonspor’dan Marsilya harekatı

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bu anlamda gündeme son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın çıkmak istediği futbolcular Neal Maupay ve Jonathan Rowe geldi. Fransız ekibi 22 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz Rowe'yi Norwich'ten, 28 yaşındaki Arjantin asıllı Fransız futbolcu Neal Maupay'ı ise Everton'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Marsilya bu oyuncuları mecburen transfer ederken yeni sezon öncesi iki isme gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Trabzonspor'un da sol kanat Rowe ile forvet arkası ve santrafor oynayan Maupay'ın şartlarını sorduğu öğrenildi.

Marsilya, Maupay için geçen ay Everton'a 4 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

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