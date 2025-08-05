Oğuz Aydın PSV’nin radarında

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. Sarı- Lacivertliler'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Hollanda devi PSV harekete geçti. PSV'li yetkililerin Fenerbahçe Yönetimi ile temas kuracağı ve resmi teklifini birkaç gün içinde ileteceği öğrenildi. Hollanda kulübünün scoutlarının yarın oynanacak Feyenoord maçında Oğuz Aydın'ı tribünden takip edeceği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Oğuz'un satışına sıcak bakmadığı ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe Yönetimi'nin transfere izin vereceği bildirildi.



6 MİLYON EURO'YA ALINDI

Geçtiğimiz yıl Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 11 milyon Euro. Sarı- Lacivertli Yönetimin, yıldız oyuncunun satışından bonservis beklentisi ise 20 milyon Euro. 4 kez A Milli Takım formasını giyen Oğuz Aydın, Fenerbahçe kariyerinde 30 maçta görev aldı. 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Toplamda 15 gole katkıda bulundu. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

15 GOLE KATKI VERDİ

Oğuz Aydın geçen sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi. 7 gol atarken 8 de asiste imza attı.

