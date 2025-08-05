Ndidi Kartal oluyor

Orta alanda yaşanan sorunu çözmek için büyük çaba harcayan Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sesleri yükseliyor. Uzun süredir 6 numara arayışlarını sürdüren yönetim, Leicester ve Nijeryalı yıldızla her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz basınına da yansıyan bilgilere göre siyah-beyazlılar, Ndidi'nin 9.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. 28 yaşındaki futbolcuyla da 3.5 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşıldığı belirlendi.



DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Almanya ve İspanya'dan da talipleri olan Ndidi son dakikada karar değişikliği yapmazsa kısa süre içinde İstanbul'a gelerek imzayı atacak. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan yıldız futbolcunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 2017'den bu yana Leicester formasını giyen Ndidi geçen sezon Premier Lig'de 28 maçta 5 asist yapmıştı.



Wilfred Ndidi geriktiğinde 8 numara pozisyonunda veya stoper bölgesinde de oynuyor. Ndidi geçen sezon Leicester formasıyla Premier Lig'de 28 maçta forma giymişti.