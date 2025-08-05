PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

ManUtd'ın hedefi Gabriel Sara

İngiliz devi Manchester United, Gabriel Sara için teklif hazırlığında. Galatasaray’ın beklentisi 40 milyon Euro...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025
ManUtd’ın hedefi Gabriel Sara

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

G.Saray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı merkez orta sahası Gabriel Sara için İngiliz devi M.United harekete geçiyor.

United'ın Sambacı yıldız için önümüzdeki günlerde Sarı- Kırmızılılar'a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Sara'yı satmak istemediği ancak 40 milyon Euro'luk teklif gelmesi durumunda masaya oturacağı iddia edildi. Cimbom, yıldız oyuncuyu Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Gabriel Sara ile Manchester United'ın yanı sıra Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa da yakından ilgileniyor. 2024- 2025 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncunun G.Saray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TSK’nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
3 tahmin 3 ayrı oran! Zam farkına dair ipuçları geliyor
Borsa İstanbul
İngiltere’ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
Emlak Konut
Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: 57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir
Girişimciye fırsatlar yaz yağmuru gibi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Kuşatma yarılmış, bölgesel ve küresel kumpas sökülüp atılmıştır
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğit’e çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu
Siber Vatan’ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
Kerem Aktürkoğlu’nun transfer süreciyle ilgili çok çarpıcı detayı TAKVİM açıklıyor! İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan’la konuşunca ikna oldu
Avrupa’da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu
Antalya’da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP’li Muhittin Böcek’in yeğeni de yiyici çıktı: 2.6 milyon TL nerede?
Dün Süveyda ve Münbiç bugün Deyr Hafer: YPG yine Suriye ordusuna saldırdı! Tom Barrack’tan çağrı
Fenerbahçe’den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK’ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! İslam Memiş’ten ’sert dalga’ uyarısı geldi! 4 bin 450 lira seviyeleri...
Kremlin’den Putin-Zelenskiy görüşmesine işaret! Ukrayna dün İstanbul’u işaret etmişti
YPG’den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine öz yönetim takozu... Şam katılım diyor Abdi ortaklık istiyor