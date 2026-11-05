TIME dergisi Trump’ı susturdu! Seçim sonrası dikkat çeken kapak
ABD'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin uğradığı hezimet ve Kongre'de üstünlüğü Demokratların ele geçirmesinin ardından TIME dergisi gündeme damga vuran bir kapak yayımladı. TIME dergisinin 23 Kasım 2026 tarihli kapağında Trump'ın ağzına yapıştırılmış "I Voted" çıkartması yapıştırması "Seçmen Trump'ı susturdu" yorumlarına yol açtı.
ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçim, Cumhuriyetçiler için adeta hezimet oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi geleceğini de etkileyen seçimin ardından TIME dergisi dikkat çeken bir kapak yayımladı.
TIME'DAN SEÇİM SONRASI TRUMP KAPAĞI
TIME dergisinin 23 Kasım 2026 tarihli kapağı ABD siyasetindeki yeni dengeleri açıkça gözler önüne serdi.
TRUMP'I RESMEN SUSTURDULAR
Kapakta, Trump'ın ağzında "I Voted" yani "Oy verdim" çıkartması yapıştırılmış halde görünüyor. Time kapağı bir yandan seçmenin iradesine vurgu yaparken diğer yandan ise ara seçimin ardından Trump'ın seçmen eliyle susturulduğuna dikkat çekiyor.
İKİ YIL BEYAZ SARAY-KONGRE KRİZİ
Ara seçimde Demokratların zaferinin önümüzdeki iki yıl boyunca Washington'ta siyasi bir krize yol açması bekleniyor. Zira Demokratlar Kongre'de üstünlüğü sağlarken ABD Başkanı Donald Trump ise açıkça veto yetkisini kullanacağını söyledi. Bu da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki anlaşmazlıkları ve karar mekanizmasındaki krizleri işaret ediyor.
ABD BASININDA KAOS MANŞETLERİ
Seçimin ilk sonuçları gelir gelmez ABD basını bölünmüş hükümet manşetleri atmaya başlamıştı. ABD gazetesi The Wall Street Journal, dün yayımladığı bir haberde "Cüzdanınızı sıkı tutun, bölünmüş hükümet geliyor" başlığını kullandı ve Demokratların Kongre'de iktidarı yeniden ele geçirmesinin bölünmüş bir hükümet ve federal harcamaları artıracak daha fazla çıkar çatışması anlamına geldiğini vurguladı.