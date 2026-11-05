Donald Trump. Fotoğraf: Reuters

İKİ YIL BEYAZ SARAY-KONGRE KRİZİ

Ara seçimde Demokratların zaferinin önümüzdeki iki yıl boyunca Washington'ta siyasi bir krize yol açması bekleniyor. Zira Demokratlar Kongre'de üstünlüğü sağlarken ABD Başkanı Donald Trump ise açıkça veto yetkisini kullanacağını söyledi. Bu da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki anlaşmazlıkları ve karar mekanizmasındaki krizleri işaret ediyor.

ABD BASININDA KAOS MANŞETLERİ

Seçimin ilk sonuçları gelir gelmez ABD basını bölünmüş hükümet manşetleri atmaya başlamıştı. ABD gazetesi The Wall Street Journal, dün yayımladığı bir haberde "Cüzdanınızı sıkı tutun, bölünmüş hükümet geliyor" başlığını kullandı ve Demokratların Kongre'de iktidarı yeniden ele geçirmesinin bölünmüş bir hükümet ve federal harcamaları artıracak daha fazla çıkar çatışması anlamına geldiğini vurguladı.

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