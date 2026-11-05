UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

TIME dergisi Trump’ı susturdu! Seçim sonrası dikkat çeken kapak

ABD'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin uğradığı hezimet ve Kongre'de üstünlüğü Demokratların ele geçirmesinin ardından TIME dergisi gündeme damga vuran bir kapak yayımladı. TIME dergisinin 23 Kasım 2026 tarihli kapağında Trump'ın ağzına yapıştırılmış "I Voted" çıkartması yapıştırması "Seçmen Trump'ı susturdu" yorumlarına yol açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TIME dergisi Trump’ı susturdu! Seçim sonrası dikkat çeken kapak

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçim, Cumhuriyetçiler için adeta hezimet oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi geleceğini de etkileyen seçimin ardından TIME dergisi dikkat çeken bir kapak yayımladı.

Donald Trump. Fotoğraf: ReutersDonald Trump. Fotoğraf: Reuters

TIME'DAN SEÇİM SONRASI TRUMP KAPAĞI

TIME dergisinin 23 Kasım 2026 tarihli kapağı ABD siyasetindeki yeni dengeleri açıkça gözler önüne serdi.

TIME kapağıTIME kapağı

TRUMP'I RESMEN SUSTURDULAR

Kapakta, Trump'ın ağzında "I Voted" yani "Oy verdim" çıkartması yapıştırılmış halde görünüyor. Time kapağı bir yandan seçmenin iradesine vurgu yaparken diğer yandan ise ara seçimin ardından Trump'ın seçmen eliyle susturulduğuna dikkat çekiyor.

Donald Trump. Fotoğraf: ReutersDonald Trump. Fotoğraf: Reuters

İKİ YIL BEYAZ SARAY-KONGRE KRİZİ

Ara seçimde Demokratların zaferinin önümüzdeki iki yıl boyunca Washington'ta siyasi bir krize yol açması bekleniyor. Zira Demokratlar Kongre'de üstünlüğü sağlarken ABD Başkanı Donald Trump ise açıkça veto yetkisini kullanacağını söyledi. Bu da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki anlaşmazlıkları ve karar mekanizmasındaki krizleri işaret ediyor.

ABD BASININDA KAOS MANŞETLERİ

Seçimin ilk sonuçları gelir gelmez ABD basını bölünmüş hükümet manşetleri atmaya başlamıştı. ABD gazetesi The Wall Street Journal, dün yayımladığı bir haberde "Cüzdanınızı sıkı tutun, bölünmüş hükümet geliyor" başlığını kullandı ve Demokratların Kongre'de iktidarı yeniden ele geçirmesinin bölünmüş bir hükümet ve federal harcamaları artıracak daha fazla çıkar çatışması anlamına geldiğini vurguladı.

ABDde ara seçim sonrası bölünmüş hükümet krizi! İki yıl Beyaz Saray-Kongre savaşıABDde ara seçim sonrası bölünmüş hükümet krizi! İki yıl Beyaz Saray-Kongre savaşı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TIME dergisi Trump’ı susturdu! Seçim sonrası dikkat çeken kapak-5 TIME dergisi Trump’ı susturdu! Seçim sonrası dikkat çeken kapak-6 TIME dergisi Trump’ı susturdu! Seçim sonrası dikkat çeken kapak-7

Dublin-Roma uçağında bomba ihbarı! Askeri üsse acil iniş
SONRAKİ HABER

Bir bomba ihbarı daha
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler