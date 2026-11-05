İsmail Kartal geri dönüyor: Resmi teklif geldi! Sıcak bakıyor
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'a İran ekibi Tractor FC resmi teklif yaptı. Daha önce Persepolis'i çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamın teklife sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran İsmail Kartal'ın yeni adresi İran olabilir.
Sarı-lacivertli ekipteki dördüncü dönemini 27 Ekim 2026'da tamamlayan deneyimli teknik direktöre, İran Süper Ligi ekiplerinden Tractor FC talip oldu.
Kulüp yönetiminin Kartal ile doğrudan iletişime geçerek resmi teklifini ilettiği belirtildi.
TRACTOR FC İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından artan eleştirilerin sonrasında görevinden ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli yönetimle yapılan görüşmede karşılıklı anlaşmaya varılmış ve 65 yaşındaki çalıştırıcının görev süresi sona ermişti.
Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Tractor FC, tercihini Türk çalıştırıcıdan yana kullandı.
İran temsilcisinin, deneyimli teknik adamı takımın başına getirerek ligdeki şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.
İSMAİL KARTAL TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Daha önce İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal'ın, ülke futbolunu ve lig yapısını yakından tanıması görüşmelerde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.
Tractor FC'nin sunduğu teklifi değerlendiren Kartal'ın İran'da yeniden çalışma fikrine olumlu yaklaştığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.
Görüşmelerde sözleşme şartları üzerinde anlaşma sağlanması halinde İsmail Kartal, resmi imzaları atmak üzere İran'a gidecek.
Taraflar arasında henüz nihai anlaşma sağlandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.