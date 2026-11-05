

İSMAİL KARTAL TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Daha önce İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal'ın, ülke futbolunu ve lig yapısını yakından tanıması görüşmelerde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Tractor FC'nin sunduğu teklifi değerlendiren Kartal'ın İran'da yeniden çalışma fikrine olumlu yaklaştığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.