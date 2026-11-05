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Bahçelievler'de göçükte umut nöbeti! Bir işçi kurtarıldı, diğeri için mücadele sürüyor

İstanbul Bahçelievler’de temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı. İşçilerden biri sağ kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

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Bahçelievler'de göçükte umut nöbeti! Bir işçi kurtarıldı, diğeri için mücadele sürüyor

Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki bir inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu iki işçi göçük altında kaldı.

Video Oynatma İkonu Bahçelievler'deki göçükten 1 işçi kurtarıldı

Bahçelievler'de göçükte umut nöbeti! Bir işçi kurtarıldı, diğeri için mücadele sürüyor-2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İnşaatın çevresinde güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Video Oynatma İkonu Bahçelievler'de inşaat kazısında göçük

BİR İŞÇİ SAĞ KURTARILDI

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan işçilerden biri sağ çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Bahçelievler'de göçükte umut nöbeti! Bir işçi kurtarıldı, diğeri için mücadele sürüyor-4 Bahçelievler'de göçükte umut nöbeti! Bir işçi kurtarıldı, diğeri için mücadele sürüyor-5 Bahçelievler'de göçükte umut nöbeti! Bir işçi kurtarıldı, diğeri için mücadele sürüyor-6
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