Bahçelievler'de göçükte umut nöbeti! Bir işçi kurtarıldı, diğeri için mücadele sürüyor
İstanbul Bahçelievler’de temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı. İşçilerden biri sağ kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.
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Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki bir inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu iki işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İnşaatın çevresinde güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.
BİR İŞÇİ SAĞ KURTARILDI
Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan işçilerden biri sağ çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam