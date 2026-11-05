Avrupa'da bomba alarmları. Fotoğraf: AA

VİYANA'YA ACİL İNİŞ

Wizz Air hava yolu firmasının Milano Malpensa-Varşova seferini gerçekleştirmek üzere yerel saatle 07.00'de havalanan uçağı da bomba ihbarı sebebiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş yapmak durumunda kaldı.

Firma, bomba ihbarı yapılan uçakta gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bilgisini paylaştı.

BİR GÜNDE ÇOK SAYIDA İHBAR

Romanya İstihbarat Servisi (SRI), Milano'dan başkent Bükreş'e gelen bir uçakta bomba ihbarı yapılması üzerine Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'nda kriz masasının kurulduğunu açıkladı.

Ulusal medya, uçakta bulunan 182 yolcu ve 7 mürettebatın güvenli bir şekilde havalimanına geçişlerinin sağlandığını kaydetti.

- Kopenhag, Viyana ve Milano'ya giden 4 uçağa yönelik bomba ihbarları asılsız çıktı

Kopenhag Havalimanı'na iniş yapan iki uçak için bomba ihbarı yapılırken, Danimarka Silahlı Kuvvetleri Mühimmat İmha Servisi (EOD) ekiplerince gerçekleştirilen aramalar sonucunda uçaklarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Kopenhag polisi bomba ihbarı yapılan uçakların nereden geldiğine ilişkin detay paylaşmak istemezken, ihbarlara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Finnair İletişim Müdürü Stiina Tuunanen de Finnair'in Helsinki-Viyana seferini yapan uçağının da bomba ihbarı aldığını, ihbarın asılsız çıktığını belirtti.

Selanik-Milano seferini yapan Aegean Havayollarına ait uçak için asılsız bomba ihbarı yapıldı. Milano'nun Malpensa Havalimanı'na iniş yapan uçakta özel ekipler arama yaptı ancak şüpheli bir duruma rastlanmadı.

İhbarların hibrit saldırı olup olmadığı ve arkasında kimlerin bulunduğu araştırılıyor.

BULGARİSTAN, İNGİLTERE, POLONUYA...

Son günlerde İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya arasında sefer yapan en az 6 uçak hakkında bomba ihbarları alınmıştı.

Wizz Air'in Londra-Sofya seferini yapan uçak bomba ihbarı nedeniyle 2 Kasım'da Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmış, Macaristan'a ait Gripen tipi savaş uçağı inişe eşlik etmişti.

Hava yolu şirketi daha sonra yapılan incelemelerde "herhangi bir bulguya rastlanmadığını" açıklamıştı.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un Londra-Varşova seferini yapan uçağı 3 Kasım'da bomba ihbarı üzerine Varşova Modlin Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. İnişin ardından belirlenen bir alana yönlendirilen uçaktan yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, yetkili birimler uçakta inceleme yapmıştı.

Varşova Chopin Havalimanı'nda da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Varşova'ya sefer yapan İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait uçakta bomba alarmı verilmiş, güvenlik birimleri uçakta inceleme başlatmıştı. Çalışmalar nedeniyle havalimanındaki pistlerden biri geçici olarak kullanıma kapatılmıştı.

Ryanair'in Lizbon-Roma, Dublin-Roma ve Manchester-Murcia seferlerini yapan üç uçağına 3 Kasım'da bomba ihbarı yapılmış, farklı havalimanlarına acil iniş yapan uçaklarda herhangi bir patlayıcı bulunmamıştı.

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