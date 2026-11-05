Aktürk, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yasa dışı hudut geçişine müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Ekim'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü ile Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Bakanlık Ünlü'nün şehadetine ilişkin İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temaslarına ilişkin de bilgi veren Aktürk, Bakan Güler'in bugün Katar Savunma Bakanı ile Hırvatistan Parlamento Başkanı'nı ağırlayacağını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Türkiye'de gerçekleştirilen Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı ile Portekiz'de düzenlenen NATO Deniz Taarruz Kuvvetleri Forumu'nun bugün, Romanya'daki NATO Tatbikat Programı Birleştirme Konferansı'nın ise yarın sona ereceğini bildirdi. Aktürk, "İki devlet, tek millet anlayışıyla her koşulda birlik ve dayanışma içinde olduğumuz dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü şimdiden kutluyoruz" dedi.

Hudutlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede sağlandığını vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü risk ve tehdide karşı faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur" diye konuştu. "HUDUTLARIMIZDA 8'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 665 ŞAHIS YAKALANDI"







DOSTLUK DENİZİ-2026 TATBİKATI'NIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ 8 KASIM'DA

Tatbikat ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Estonya'da ve yerinden katılımla gerçekleştirilen Crossed Swords ile Konya'da icra edilen Millî Anadolu Ankası Personel Kurtarma tatbikatlarının yarın, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Macaristan Özel Kuvvet Tatbikatı'nın ise 12 Kasım'da sona ereceğini belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"4-9 Kasım tarihleri arasında İskenderiye/Mısır'da TCG Anadolu, TCG Gaziantep fırkateynimiz ve TCG Meltem hücumbotumuzun katılımıyla su üstü, denizaltı savunma, hava savunma ve su altı taarruz eğitimlerinin gerçekleştirildiği Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın da katılımıyla 8 Kasım'da icra edilecektir."

Aktürk, intikal ve karakol görevindeki denizaltılara karşı hava, su üstü ve denizaltı unsurları arasında ileri seviyede koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan Mavi Balina Tatbikatı'nın da 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

KOALİCJA 26.2 TATBİKATI'NA İSTANBUL'DAKİ KARARGÂHTAN KATILIM SAĞLANACAK

Aktürk, 7-26 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'daki Poseidon ve NATO Tracia, Azerbaycan'daki Sonsuzluk ile yerinden katılımla düzenlenecek NATO Torrejon Archer Komuta Kontrol tatbikatlarına iştirak edileceğini açıkladı. Koalicja 26.2 Tatbikatı'na ilişkin de bilgi veren Aktürk, "Türkiye liderliğindeki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Çok Uluslu Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı tarafından 9-22 Kasım tarihleri arasında koalisyonun Koalicja 26.2 Tatbikatı'na İstanbul'daki karargâhından katılım sağlanacaktır" dedi.

Somali'ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi amacıyla 30 Ekim'de intikale başlayan TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım fırkateynlerinin 8-9 Kasım'da Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştireceğini belirten Aktürk, ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarının Aksaz ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"ABD Deniz Kuvvetleri unsurları Mount Whitney ve Bulkeley tarafından Aksaz'a gerçekleştirilecek liman ziyaretleri kapsamında Donanma Komutanımız ile ABD 6'ncı Filo ve NATO Deniz Vurucu ve Destek Kuvvetleri Komutanı arasında görüşme yapılması planlanmaktadır."