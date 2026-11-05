Trump'ın seçim öfkesi! Natalie ve Susie ile odaya kapandı
Cumhuriyetçilerin tarihi bir hezimetle kapattığı ara seçim gecesi Beyaz Saray’da adeta kıyamet koparken sessizliğe gömülerek odasına kapanan Donald Trump’ın kutlama için hazırlattığı ikramlar ellerinde patladı. Beklenmeyen bu büyük yenilginin faturasını kesmek için şimdiden iç hesaplaşmaya başlayan yönetimde Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun koltukları sallanıyor.
ABD'de Cumhuriyetçiler için adeta bir hezimet olan ara seçimin ardından seçim gecesi yaşananlara ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Daily Beast'in haberine göre Donald Trump ara seçim yenilgisi karşısında öfkelendi ve sonuçlar gelmeye devam ettikçe yanında olan yardımcısı Natalie Harp ile kendilerini bir odaya kapattılar.
KUTLAMA TABAKLARI DA HAZIRDI
Daily Mail'e konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, danışmanların, salı gecesi ülke çapındaki sonuçlar açıklanırken kutlanacak bir şeyler çıkacağına beklentiyle Cheesecake Factory'den atıştırmalık tabakları sipariş ettiğini söyledi.
Fakat saat gece 10'a geldiğinde, Doğu Salonu'nda kimsenin dokunmadığı çin böreği tepsileri bayatlamaya başlamıştı. Hatta üst düzey hükümet yetkilileri bile efkar dağıtmak için Washington barlarına gitmek üzere binadan birer birer ayrılıyordu.
NATALIE VE SUSIE İLE ODAYA KAPANDI
İlk sonuçların gelmesinden sonraki bir saat içinde Trump o kadar öfkelendi ki kısa süreliğine konuşma yetisini kaybetti. Asistanı Natalie Harp ve Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ile birlikte ikinci kattaki özel konutuna kapandı.
SADECE FOX NEWS İZLEDİ
Kaynaklar Trump'ın sadece Fox News izlediğini ve ağzından tek kelime çıkmadığını söyledi.
ZAFER BEKLERKEN HEZİMETE UĞRADILAR
Kaynaklardan biri, özellikle Özel Kalem Müdürü Wiles'ın eylül ayı kadar yakın bir dönemde bile Beyaz Saray çalışanlarına Cumhuriyetçilerin seçimden birinci çıkacağını söylediğini aktardı.
Trump, ara seçimlerdeki hezimetin ardından "Pusulada olsaydım ezici bir zafer kazanırdık" diyerek suçu parti içi muhalefete ve Fox News'a attı.
BEYAZ SARAY FATURANIN KİME KESİLECEĞİNİ TARTIŞIYOR
Beyaz Saray çalışanları ve danışmanlar, hezimetin sorumluluğunun kime yükleneceğini tartışıyor. Öne çıkan muhtemel isimler:
Susie Wiles (Özel Kalem Müdürü): Seçim öncesinde altı boş bir iyimserlik yaydığı ve Trump'ın şimdiden yerine adam aradığı iddia edildiği için öfkenin en büyük hedefi konumunda.
Pete Hegseth (Savunma Bakanı): Felaketle sonuçlanan İran Savaşı'nın faturasının ona kesilmesi bekleniyor.
Marco Rubio (Dışişleri Bakanı): Dış politikanın başarısızlığı nedeniyle koltuğu tehlikede olan isimler arasında.