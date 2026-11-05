ABD'de Cumhuriyetçiler için adeta bir hezimet olan ara seçimin ardından seçim gecesi yaşananlara ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Daily Beast'in haberine göre Donald Trump ara seçim yenilgisi karşısında öfkelendi ve sonuçlar gelmeye devam ettikçe yanında olan yardımcısı Natalie Harp ile kendilerini bir odaya kapattılar.

Trump. Fotoğraf: Reuters KUTLAMA TABAKLARI DA HAZIRDI Daily Mail'e konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, danışmanların, salı gecesi ülke çapındaki sonuçlar açıklanırken kutlanacak bir şeyler çıkacağına beklentiyle Cheesecake Factory'den atıştırmalık tabakları sipariş ettiğini söyledi. Fakat saat gece 10'a geldiğinde, Doğu Salonu'nda kimsenin dokunmadığı çin böreği tepsileri bayatlamaya başlamıştı. Hatta üst düzey hükümet yetkilileri bile efkar dağıtmak için Washington barlarına gitmek üzere binadan birer birer ayrılıyordu.