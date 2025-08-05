Fener’den orta sahaya Florentino Luis ismi

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Benfica'nın bir başka yıldızını daha gözüne kestirdi. Sarı-Lacivertliler'in Benfica forması giyen Florentino Luis ile ilgilendiği belirtildi.



Portekiz temsilcisinin, tecrübeli orta saha için bonservis beklentisinin 30 milyon Euro olduğu kaydedildi. Florentino Luis, geride kalan sezonda Benfica'da 45 maçta şans buldu. Portekizli oyuncu bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asist üretti. Florentino Luis'in Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 25 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro. Benfica altyapısında yetişen Florentino Luis daha sonra Monaco ve Getafe'de kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde 302 maçta görev alan Portekizli orta saha, 5 gol ve 11 asistle toplamda 16 gole katkıda bulundu. Florentino Luis, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.