Fener Benfica’dan kurtulamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımını elemesi durumunda play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turunda ilk karşılaşmalar 19-20 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak. Sarı-lacivertlilerin yakın tarihte Benfica ile ilgili hiç de iyi anıları yok. Kanarya 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde eşleştiği Portekiz ekibine 1-0 ve 1-3'lük skorlarla boyun eğmişti. Fenerbahçe 2018-19 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaştığı Benfica'ya 0-1 ve 1-1'lik skorlarla elenmişti