Solskjaer devam ediyor!

Beşiktaş kulübü, Solskjaer ile yolların ayrılacağı yönünde medyada çıkan iddiaları resmi olarak yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hocamızla yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yayımlanan haberler asılsızdır" ifadeleri kullanıldı. Solskjaer, Beşiktaş'ta 24 maçta önemli bir performans sergiledi. Solskjaer, Trendyol Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada takımı yönetti. Bu süreçte takım, 12 galibiyet; 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.