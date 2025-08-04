Semih Kılıçsoy Cagliari’ye ayak bastı

Beşiktaş forması giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A takımlarından Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.



Siyah- Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025- 26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonu toplam 12 milyon Euro olarak belirlendi.