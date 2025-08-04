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Kartal orta sahasına gençlik aşısı yapmak istiyor! Ugochukwu önerisi

Beşiktaş’a önerilen Chelsea’nin genç Fransız ön liberosu Lesley Ugochukwu, Siyah-Beyazlılar’ın kiralama gündeminde. 21 yaşındaki yıldızın orta sahaya dinamizm katacağı görüşü hakim.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Kartal orta sahasına gençlik aşısı yapmak istiyor! Ugochukwu önerisi

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Fransız ön libero Lesley Ugochukwu, Beşiktaş'a önerildi. Yönetimin, 21 yaşındaki genç oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinin önemli yıllarını Chelsea'de geçiriyor. Genç futbolcunun 2030 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Chelsea, Ugochukwu'yu 2023 yılında Rennes'ten 27 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Geçen sezon Southampton'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyuncu, burada 31 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. Beşiktaş yönetiminin, genç ön liberoyu takıma kazandırmak adına kiralama formülünü ön planda tuttuğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, orta sahaya hem genç hem de yetenekli bir oyuncunun katılması halinde takımın orta saha dinamiklerinin önemli ölçüde güçleneceğini düşünüyor. Ugochukwu'nun top tekniği, oyun görüşü ve defansif katkılarının, Kara Kartal'a orta saha rotasyonunda farklı bir soluk getireceği düşünülüyor

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