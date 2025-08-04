Galatasaray seviye atladı!

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonunda çarpıcı bir karşılaştırma sosyal medyada çok konuşuldu.



Sarı-kırmızılılar 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan ekibiyle mücadele etmişti. O maçta sahaya çıkan 11'le önceki günkü kadro arasındaki kıyaslama dikkatleri çekti. 4 yıl öncesi Galatasaray takımında Halil Dervişoğlu, Morutan, Cicaldau, Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin, Van Aanholt gibi futbolcular forma giymişti. Okan Buruk yönetimindeki sarıkırmızılı takımın Lazio önündeki kadrosunda ile Leroy Sane, Gabriel Sara, Mario Lemina, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez gibi uluslararası yıldızlar yer aldı. Üstelik Victor Osimhen ve Mauro Icardi kadroda yer almazken, Barış Alper Yılmaz ve Yunus da kulübede oturuyordu.