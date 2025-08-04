Fener’den sürpriz transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu Kadıköy yolcusu

Kanat transferi yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de çalışmalar sürüyor... Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için sessiz sedasız bir transfer operasyonu yürütüyor. Bunun nedeni ise Hakan Çalhanoğlu ve Uğurcan Çakır hamlelerinde olumsuz sonuç alınması...



Daha önce "Kerem Fenerbahçe'de oynamaz" iddiaları gündeme gelmişti ancak aktarılan bilgilere göre milli futbolcu Sarı-Lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor. Transferdeki en büyük engelin ise Portekiz ekibi Benfica olduğu belirtiliyor. Benfica, Aktürkoğlu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Eğer bu bonservis bedelinde bir indirime gidilirse, Fenerbahçe'nin Kerem için resmi teklifi kısa süre içinde yapacağı öne sürülüyor. Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon Benfica formasıyla 53 maçta görev alan Kerem, 16 gol atarken 13 asistle takımına önemli katkı sağladı. Performansı ile Avrupa futbol kamuoyunun da dikkatini çeken milli futbolcu, oyun zekasıyla takımına büyük katkı sağladı.

Sarı-Lacivertliler transferde kontrollü davranıyor.



Kerem geçen sezon takımı ile 16 gol atmayı başardı.