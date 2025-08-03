Kartal’ın Renan’da rakibi Pereira

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki genç savunmacı Robert Renan'ı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübünün başında, Vitor Pereira bulunuyor.

Beşiktaş, savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek amacıyla Zenit'in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Robert Renan'ı yakın takibe almıştı. 1.86 boyundaki Renan, yalnızca stoper olarak değil, sol bek pozisyonunda da görev yapabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilirken, Zenit ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.