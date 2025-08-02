O yıldız Antony! Fenerbahçe’nin gizli planı gün yüzüne çıktı

Fenerbahçe, takımına daha güçlü bir yıldız kazandırmak adına sağ kanat transferinde iddialı bir hamle yapıyor. Sarı- Lacivertliler'in, Real Madrid'den Asensio'yu beklettiği yönündeki söylentilerin ardından gerçek ortaya çıktı. Kulüp, Manchester United'ın 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi kiralamak için yoğun çaba harcıyor.

BETIS'TE ETKİLİ OYNADI

Premier Lig devi Manchester United ile 2027 yılı yazına kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon Kırmızı Şeytanlar ile 14 maçta 1 gol kaydeden Sambacı, devre arasında kiralık olarak gittiği La Liga ekibi Real Betis'te ise 26 maçta 9 gol ve 5 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi. Sağ kanatta hızı ve çevikliğiyle rakip savunmaları zor durumda bırakan Antony, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği profili tam anlamıyla karşılıyor.

BREZİLYA FORMASI GİYDİ

16 kez Brezilya milli formasını giyen yıldız, güçlü sol ayağıyla uzaktan etkili şutlar çekiyor ve yüksek oyun zekasıyla pas organizasyonlarında önemli rol oynuyor.