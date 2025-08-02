Galatasaray'ın transfer etmek istediği Bologna'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi ile ilgili gerçekleri TAKVİM ortaya çıkarıyor.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan tecrübeli oyuncu için Bologna'nın Galatasaray'dan 28 milyon Euro istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin bunun üzerine transferde geri çekildiği belirtildi.

Bu arada İngiliz ekibi Sunderland'in Lucumi için İtalyan kulübüne 25 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında. Galatasaray, Lucumi transferi için Bologna'ya son olarak 15 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.