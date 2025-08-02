SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'e üçlü kıskaç!

Genç yıldızı Lazio maçında Leipzig, Roma ve Napoli’den temsilcilerin izlediği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetim Yusuf’un fiyatını 30 milyon Euro olarak belirledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ağustos 2025
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek’e üçlü kıskaç!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçen sezon yaptığı büyük çıkışla Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Akçiçek yeni sezonda Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olacak. Jose Mourinho'nun hazırlık maçlarında ilk 11'de görevlendirdiği genç stoper performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girmiş durumda.

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Lazio ile oynanan hazırlık maçında Almanya'dan Leipzig ile İtalya'dan Roma ve Napoli'nin temsilcileri yer aldı. Sahanın en iyilerinden biri olan Yusuf Akçiçek'in tam not aldığı da öğrenildi.

3 kulübün de önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçerek 19 yaşındaki stoper için pazarlık yapması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin Mourinho'nun planlarında önemli bir yeri olan Yusuf için 30 milyon Euro talep edeceği belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?
ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya’ya nükleer rest: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
İzmir Çeşme’de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Türkiye’nin Filistin davasına desteği sürecek! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Bu nasıl vicdansızlık! Başakşehir’de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı! Bakan Tunç’tan açıklama: Cezasız kalmayacaktır
Üniversitede 8 adımda doğru tercih rehberi TAKVİM’de!
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
Cennet Koyu’nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL aidat üstelik faizli
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım