Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek’e üçlü kıskaç!

Geçen sezon yaptığı büyük çıkışla Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Akçiçek yeni sezonda Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olacak. Jose Mourinho'nun hazırlık maçlarında ilk 11'de görevlendirdiği genç stoper performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girmiş durumda.

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Lazio ile oynanan hazırlık maçında Almanya'dan Leipzig ile İtalya'dan Roma ve Napoli'nin temsilcileri yer aldı. Sahanın en iyilerinden biri olan Yusuf Akçiçek'in tam not aldığı da öğrenildi.

3 kulübün de önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçerek 19 yaşındaki stoper için pazarlık yapması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin Mourinho'nun planlarında önemli bir yeri olan Yusuf için 30 milyon Euro talep edeceği belirtiliyor.