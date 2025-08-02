Djiku’ya Rus kancası!

Transfer sezonunda kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı katan Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı. Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, Sarı-Lacivertliler'in deneyimli stoperi Alexander Djiku'yla ilgileniyor.

Moskova takımının, Galatasaray'ın stoperi Carlos Cuesta'ya yaptığı tekliflerin reddedilmesinin ardından Djiku transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Ganalı oyuncu için 6 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda, tecrübeli savunma oyuncusuyla yolların ayrılabileceği belirtilmişti. 2024-25 sezonunda 38 maçta forma giyen Djiku, 1 gol kaydetti. 2026 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kanarya'nın tecrübeli savunmacısı için gelecek günlerde hareketli saatler yaşanması bekleniyor.



MODERN STOPER!

Djiku, savunmadan pasla çıkarken sakin kalabilen, pres altında doğru tercih yapabilen ve oyun kurulumuna katkı sağlayan profil çiziyor.