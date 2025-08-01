Mou eski dostundan Alaba’yı istedi!

Real Madrid'de yüksek maaşına karşın istikrar sağlayamayan David Alaba, Jose Mourinho'nun radarına girdi. Mourinho, eski kulübü Real Madrid'in başkanı Florentino Perez ile doğrudan temasa geçerek Alaba'nın transfer şartlarını sorguladı. İspanyol basınının iddiasına göre; Mourinho 33 yaşındaki Avusturyalı stopere Fenerbahçe'de ilk 11 garantisi sunmak istiyor. Haberin detayında, bu hamlenin önünde önemli bir engel var. Real Madrid ile sözleşmesi 1 yıl daha süren tecrübeli futbolcu, kulüpte kalmaya ve İspanya'da yaşamaya sıcak bakıyor. Alaba, Madrid'deki projeye hala inandığını belirtirken, ayrılığa ise şimdilik çok mesafeli duruyor.

Real'in 33 yaşında Avusturyalı stoperi Fener'in radarına girdi. Mourinho Alaba'yı takımda çok istiyor.