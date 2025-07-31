Fener’den sağ bek atağı! Nelson Semedo İstanbul’a geldi

Fenerbahçe'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdüren Sarı-Lacivertliler bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Nelson Semedo'yu dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi.



Son olarak İngiltere'nin Wolverhampton takımında forma giyen tecrübeli futbolcunun bir süredir kapalı kapılar ardında Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da vatandaşına onay vermesinden sonra harekete geçen Fenerbahçeli yöneticiler Nelson Semedo'yu İstanbul'a getirdi. Bugün önce sağlık kontrolünden geçecek olan 31 yaşındaki oyuncu daha sonra sözleşme imzalayacak. Wolves'ten önce Barcelona ve Benfica gibi kulüplerin de formasını giyen Nelson Semedo geçtiğimiz sezon toplam 37 karşılaşmada görev alırken takımına 5 asistlik bir katkı sağladı.