Fırtına Boga’dan vazgeçmiyor!

Trabzonspor, sol kanat için çok uzun süre Jeremie Boga için girişimlerde bulunmuş ama yüksek maliyet nedeniyle sonuç alamamıştı. Bordo-Mavili yönetim 28 yaşındaki sol kanat için yeniden harekete geçti.



Karadeniz devinin kurmayları, Nice'ten izin alarak Boga ile yeniden masaya oturdu. Yönetimin daha önce Boga için Fransız ekibine sunduğu 3 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro zorunlu satın alma maddesini revize ederek fiyat artırdığı dile getiriliyor. Karadeniz ekibi Mendy'yi de Boga transferinde Fransız kulübüne takasta sunmaya hazırlanıyor.

Fatih Tekke'nin ısrarla istediği Jeremie Boga için Bordo-Mavililer yeni bir harekat başlattı. Nice'e yeni bir teklif yapan Fırtına Mendy'i re takasta kullanabilir.