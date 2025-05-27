Taraftarı üzen Osimhen gelişmesi!

Cimbom, Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i kadroda tutmak için çalışmalarını sürdürürken İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Osimhen, Al-Hilal başkanı ile bizzat görüştü ve Suudi ekibine transfer olmak istediğini iletti. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Victor Osimhen Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-Kırmızılılar'da attığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Osimhen için Suudi Arabistan'dan yıllık 45 milyon Euro'luk teklif gelmişti.