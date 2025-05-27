Okan Buruk’tan Osimhen açıklaması: Kalacak inanıyorum

Okan Buruk dün önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Osimhen'i almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de. İnşallah olacak, ümidim öyle. Mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebilir" dedi.

Okan hoca, "Bunun benzerini Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Mertens, Icardi ve Osimhen ile 3-4-1- 2 oynarken, Barış ile Yunus kanat bek, o maçta çok dominant performans sergilemiştik. Belki 7-8 gol atabilirdik Tottenham maçında. Bir sakatlık oldu. Daha sonra değişikliklerimiz oldu. Daha az gol yiyen, daha çok gol atan bir takım olduk" dedi.

HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI

Okan Buruk, "Şu var hep içimde.... Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi'ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham'ın kazanması da... Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. Niyetimiz, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Tabii burada kadro planlamanız önemli" ifadelerini kullandı.



BİR KALECİ GELECEK GÜNAY İLE YARIŞACAK

Buruk, "Günay'ı 2. kaleci olarak görmüyorum. Kimi alsak yarışta olacak. Kupada hep devam ettik onunla. Avrupa'da oynadı. Ligde oynadı. Oynadığında ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacak" dedi.



MOURİNHO HEP NEGATİFTİ

Buruk, "Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, çalışması; Türkiye'deki herkes için pozitif bir şeydi, öyle olduğu gözüküyordu en baştaki resimde. Maalesef hep negatif anlamda kullandı kendisi. Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti" sözlerine yer verdi.