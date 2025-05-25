Şampiyon Galatasaray Göztepe’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle yıktı!

Şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanında 3 puanı kaptı. Göztepe ilk yarıda Galatasaray karşısında önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı. Henüz 3. dakikada Heilton'un kale önünden yaptığı kafa vuruşunu Günay kurtardı.

Ardından dönen topa Romulo rövaşata denedi. Ama başarılı olamadı. 27'de Romulo'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 33'te Göztepe'de bir kez daha Romulo sahneye çıktı. Üst üste çalımlarla ceza sahası içine girdi.

Ancak son anda Cuesta araya girerek tehlikeyi önledi. 43'te Galatasaraylı Kerem Demirbay'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş yan direkten geri döndü. 54'te Göztepe'nin Romulo ile kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay çıkarmayı başardı. 63'te Göztepeli Kubilay Kanatsızkuş'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray, 70'te öne geçti. Serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Ayhan müthiş bir vuruşla tabelayı değiştirdi: 0-1... 90+1'de Jakobs'un ortasında topu önünde bulan Morata, vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2. Şampiyon Galatasaray, Göztepe maçından da 3 puanla ayrıldı.

KAAN AYHAN'DAN JENERİKLİK GOL

Cimbom'un tecrübeli oyuncularından Kaan Ayhan, sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. Yaklaşık 25 metre ve çaprazdan kullandığı serbest vuruş 90 diye tabir edilen yeden ağlarla buluştu. Takım arkadaşları bu golden sonra Kaan Ayhan'ı tebrik etti.

Başta Mertens olmak üzere Davinson Sanchez gibi yıldızlar, Kaan Ayhan'ın golünden sonra şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, "Kaan Ayhan, Declan Rice'a nazire yaptı. O ne vuruştu öyle!" yorumlarında bulundular.