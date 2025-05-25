Fener kupa için parkede

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kupa sahibini buluyor... F.Bahçe Beko, Euroleague Final Four finalinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.

Kanarya, yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76'lık skorla yenerken Monaco da bir başka Yunan takımı Olympiakos'u 78-68 mağlup etti. Etihad Arena'da oynanacak final bugün TSİ 20.00'de başlayacak.

Fener, 2016-2018 yılları arasında üst üste 3 kez oynadığı finale yeniden yükseldi. Sarı-Lacivertliler, 2017 yılında Obradovic yönetiminde müzesine götürdüğü kupayı 8 yıl sonra kazanmak için mücadele edecek.