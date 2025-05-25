Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazırlandı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını dün tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
KARTAL 3.'LÜK AŞKINA!
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sezonu 3. tamamlamak isteyen Kara Kartal'ın Rizespor maçındaki tek hedefi 3 puan.