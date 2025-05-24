Kartal’a piyango! Muleka ve Demir Ege’den 6.5 milyon Euro

Beşiktaş'ta sezon başında kiralık gönderilen Muleka ve Demir Ege'nin satın alma opsiyonları kullanılacak. Siyah-Beyazlılar, 2 oyuncudan 6.5 milyon Euro kazanacak.

Muleka, geçtiğimiz yaz Al-Kholood'a kiralanmıştı. Demokratik Kongolu oyuncunun sözleşmesinde takımının ligde kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyordu. Yıldız oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk opsiyonu devreye girmiş oldu. Beşiktaş'ta Muleka'nın ardından Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege ile de yollar ayrılacak.

Genç oyuncunun, 5 milyon Euro'luk opsiyonu bulunuyor. Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz ayın oyuncusu seçilen Demir Ege için Rio Ave satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.