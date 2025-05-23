Galatasaray’ın Xhaka’ya yoğun pres! İsviçreli yıldız büyülendi

Galatasaray, Granit Xhaka ile iletişimi bir an olsun kesmiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin, Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki orta sahası Granit Xhaka'ya şampiyonluk kutlamalarını izlettiği öğrenildi. Rams Park'ta oynanan Kayserispor maçı sonrası stattaki atmosferi ve taraftarların coşkusunu yıldız oyuncuya izlettirerek büyük bir jest yapan yönetimin bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği gelen haberler arasında. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği İsviçreli yıldız oyuncunun bu jestten çok etkilendiği belirtildi.

Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Xhaka'nın sezon sonunda Leverkusen'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Granit Xhaka, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Bu sezon 49 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 kez fileleri havalandırırken 7 asist yaptı. 135 kez İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Xhaka'nın 14 golü bulunuyor.