Demir Ege Tıknaz’ın talibi bitmiyor

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Portekiz takımlarından Rio Ave'ye satın alma opsiyonu ile kiraladığı Demir Ege Tıknaz, transferde önemli takımları peşine taktı. Portekiz basınının iddiasına göre; Fransa'nın köklü takımlarından biri olan Lille, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Demir Ege için daha önce de Porto; Sporting Lizbon, Benfica ve Leipzig'in adı gündeme gelmişti. Genç futbolcunun, sözleşmesindeki 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılacak. Demir Ege, Rio Ave'de 33 maçta süre buldu ve 4 gol atıp, 2 de asist yaptı. 20 yaşındaki oyuncudan çift haneli bonservis bekleniyor.

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